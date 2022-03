Um apostador português ganhou, esta sexta-feira, o primeiro prémio do Euromilhões no valor de 78 milhões de euros.



Houve ainda um terceiro prémio registado em Portugal. Esse apostador vai receber cerca de 31 mil euros.



Lembre-se que a chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 6-20-40-42 e 43 e pelas estrelas 10 e 12.