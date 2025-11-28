A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 28 de novembro, é composta pelos números 5 - 29 - 33 - 39 e 42 e pelas estrelas 3 e 9.

Em jogo está um jackpot de 178 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.