Euromilhões: a chave do jackpot de 178 milhões de euros
Sorteio desta sexta-feira, 28 de novembro
A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 28 de novembro, é composta pelos números 5 - 29 - 33 - 39 e 42 e pelas estrelas 3 e 9.
Em jogo está um jackpot de 178 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
