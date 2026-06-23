A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 23 de junho, é composta pelos números 3-33-36-45-46 e pelas estrelas 5 e 6.

Em jogo está um jackpot de 48 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.