Sorteio Euromilhões
Há 20 min
Euromilhões: a chave do sorteio desta terça-feira
Em jogo está um jackpot de 48 milhões de euros
Em jogo está um jackpot de 48 milhões de euros
A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 23 de junho, é composta pelos números 3-33-36-45-46 e pelas estrelas 5 e 6.
Em jogo está um jackpot de 48 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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