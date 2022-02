A Roma de José Mourinho vai jogar contra o Vitesse nos oitavos de final da Liga Conferência, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, em Nyon, Suíça.



Tomás Tavares e Joelson vão defender o Basileia no embate contra o Marselha enquanto o Leicester, de Ricardo Pereira, mede forças com o Rennes. Por seu turno, o PSV de Bruma tem encontro marcado com o Copenhaga.



Os jogos dos oitavos de final estão agendados para março, de acordo com a UEFA.





O quadro completo dos oitavos de final de final: