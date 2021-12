Com a derrota na receção ao Atlético de Madrid, o FC Porto caiu para o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



Os dragões têm de defrontar um dos segundos classificados da fase de grupos da Liga Europa para alcançarem os oitavos de final. Os portistas, assim como os outros emblemas que caíram/vão cair da Champions para a segunda prova de clubes da UEFA não serão cabeças de série no sorteio da próxima segunda-feira.



O Maisfutebol reuniu os possíveis adversários da formação portista neste playoff. Refira-se que há apenas dois grupos que já estão fechados: o A e o G.



Já o Sp. Braga parte para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa com a hipótese de ficar em primeiro lugar do grupo F. No entanto, os bracarenses também podem cair para a Liga Conferência ou terminar no segundo lugar. Caso fiquem em segundo, já sabem que não podem defrontar o FC Porto neste playoff.



Quinta-feira à noite o FC Porto já saberá quem pode ou não defrontar neste playoff, uma das novidades da UEFA para as competições europeias da época 2021/22.



Possíveis adversários do FC Porto no playoff de acesso aos oitavos da final da Liga Europa:



Grupo A: Rangers



Grupo B: PSV ou Real Sociedad;



Grupo C: Sparta, Legia, Nápoles ou Leicester



Grupo D: Frankfurt ou Olympiakos



Grupo E: Galatasaray ou Lazio;



Grupo F: Midtjylland ou Estrela Vermelha



Grupo G: Betis



Grupo H: Genk ou Dínamo Zagreb



*a negrito grupos que já tem as duas primeiras posições definidas