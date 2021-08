Concluídos os jogos da segunda mão do play-off de acesso à Liga Europa, o Sp. Braga já sabe quais poderão ser os seus adversários na fase de grupos.



Os bracarenses, que vão ser a única equipa portuguesa na competição, vão estar inseridos no pote 1, ou seja, vão ser cabeças de série.



Há alguns adversários a evitar tanto no pote 2 como Leicester e PSV e no pote 3 como Marselha, Betis, Real Sociedad, West Ham e Fenerbahçe.



O sorteio da fase de grupos da Liga Europa realiza-se esta sexta-feira, às 11h00, em Istambul, na Turquia.



Os possíveis adversários do Sp. Braga:





POTE 1



Lyon, Nápoles, Bayer Leverkusen, Dínamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Mónaco e Sp. Braga

Pote 2



Celtic, Eintracht Frankfurt, Estrela Vermelha, Leicester, Rangers, Lokomotiv Moscovo, Genk e PSV Eindhoven;



Pote 3



Marselha, Ludogorets, West Ham, Real Sociedad, Betis, Fenerbahçe, Spartak Moscovo e Sparta Praga



Pote 4



Rapid Viena, Galatasaray, Légia, Midtjylland, Ferencváros, Antuérpia, Sturm Graz e Brondby