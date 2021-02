Os jogos dos oitavos de final da Liga Europa ficaram definidos esta sexta-feira, após o sorteio que decorreu em Nyon, na Suíça.



O encontro de maior cartaz vai colocar frente a frente o Man. United de Bruno Fernandes e o AC Milan de Rafael Leão e de Dalot. Por sua vez, o «carrasco» do Benfica, o Arsenal, vai defrontar a armada lusa do Olympiakos, tal como aconteceu nos 16 avos de final do ano passado.



Por seu turno, José Mourinho vai jogar contra o Dínamo de Zagreb enquanto o estreante Granada de Rui Silva, Domingos Duarte e Quina vai discutir a passagem aos «quartos» contra o também estreante Molde.



Há ainda um duelo português entre a Roma de Paulo Fonseca e o Shakhtar Donestsk de Luís Castro. Depois do Sp. Braga, o técnico dos romanos volta a reencontrar um clube no qual já trabalhou.



A primeira mão está marcada para quinta-feira, dia 11 de Março, e a segunda para dia 18 de Março.



Quadro completo dos oitavos de final da Liga Europa:



Ajax-Young Boys



Dínamo de Kiev-Villarreal



Roma-Shakhtar Donestsk



Olympiakos-Arsenal



Dínamo de Zagreb-Tottenham



Manchester United-AC Milan



Slavia Praga-Rangers



Granada-Molde