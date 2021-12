O sorteio do playoff da Liga Europa está agendado para as 12 horas desta segunda-feira, em Nyon (Suíça), com Sporting de Braga e FC Porto envolvidos.

As equipas que ficaram em segundo lugar na fase de grupos da Liga Europa, como o Sp. Braga, defrontam as formações provenientes da Liga dos Campeões, que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos dessa prova.

Como neste playoff não há duelos entre equipas do mesmo país, FC Porto e Sporting de Braga não podem defrontar-se.

As equipas que já estavam na Liga Europa têm estatuto de cabeça de série, e por isso jogam em casa a segunda mão.

Resumindo: o Sporting de Braga vai defrontar uma equipa proveniente da Liga dos Campeões, e joga a segunda mão em casa, enquanto que o FC Porto joga contra uma equipa que já estava na Liga Europa, e joga no Dragão logo na primeira mão.

CABEÇAS DE SÉRIE

Betis (ESP)

Sp. Braga (POR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Lazio (ITA)

Nápoles (ITA)

Olympiakos (GRE)

Rangers (ESC)

Real Sociedad (ESP)

NÃO CABEÇAS DE SÉRIE

Atalanta (ITA)

Barcelona (ESP)

Dortmund (ALE)

Leipzig (ALE)

FC Porto (POR)

Sevilha (ESP)

Sheriff (MOL)

Zenit (RUS)