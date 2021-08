O Sp. Braga vai competir no Grupo F da Liga Europa contra o Estrela Vermelha (Sérvia), Ludogorets (Bulgária) e Midtjylland (Dinamarca).



A sorte não foi nada antipática com os Guerreiros do Minho, embora seja importante lembrar que o Estrela Vermelha é um histórico do futebol europeu e até já foi campeão do Velho Continente, em 1991, quando derrotou o Marselha na final.



O Sp. Braga defrontou por três vezes o Estrela Vermelha: ganhou uma vez e empatou duas. Na primeira ronda da Taça UEFA 2005/06, os minhotos empataram a zero na Sérvia e 1-1 em Braga. Foram eliminados. Em dezembro de 2007, o Sp. Braga venceu por 2-0 o Estrela, com golos de Roland Linz e Wender, também na Taça UEFA.



Os búlgaros do Ludogorets e os dinamarqueses do Midtjylland têm um historial muito mais pobre nas provas da UEFA, embora apresentem excelentes registos nos respetivos campeonatos nos últimos anos.



Em 2017/18, o Sp. Braga defrontou o Ludogorets na Liga Europa. Com más memórias: perdeu 2-0 em Braga e empatou 1-1 na Bulgária.



Os Guerreiros do Minho nunca defrontaram o Midtjylland em jogos oficiais.