O Sp. Braga vai disputar o grupo G da Liga Europa, tendo como adversários o Leicester (Inglaterra), o AEK Atenas (Grécia) e o Zorya Luhansk (Ucrânia), ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

Sorteado foi também o caminho do Benfica, que encontra Standard Liège (Bélgica), Rangers (Escócia) e Lech Poznan (Polónia), no grupo D.

A fase de grupos vai ter início a 22 de outubro, com os duelos da primeira jornada. A sexta e última ronda vai jogar-se a 10 de dezembro.

Ricardo Pereira no meio do poder inglês

O Leicester era, pelo menos na teoria, um dos adversários mais temíveis do pote 2 e calhou em sorte ao Sporting de Braga.

O campeão inglês de 2016 conta com o português Ricardo Pereira no plantel, mas também figuras como Jamie Vardy, James Maddison, Jonny Evans ou Kasper Schmeichel. O português Adrien Silva está ainda ligado aos ingleses, mas os últimos dias de mercado podem trazer uma saída: está a ser associado à Sampdoria, pela imprensa internacional.

Já tinha, fruto do quinto lugar na Premier League, conquistado o acesso à fase de grupos, pelo que não jogou qualquer pré-eliminatória.

54 anos depois, com quatro portugueses no sangue helénico

Paulinho, Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira fazem parte do plantel do AEK, que é outro dos oponentes do Sporting de Braga. No caso de Paulinho, é um reencontro com o clube pelo qual passou em metade da época 2016/2017.

Os comandados do italiano Massimo Carrera chegaram à fase de grupos após duas pré-rondas e muito às custas desses portugueses. Na terceira pré-eliminatória, um golo de Nélson Oliveira derrotou o St. Gallen e, esta quinta-feira, no play-off, o AEK bateu a força do Wolfsburgo com reviravolta (2-1), iniciada com um golaço de André Simões.

Sp. Braga e AEK reencontram-se 54 anos depois de dois duelos da primeira ronda da Taça das Taças, ambos ganhos pelos minhotos: 1-0 na Grécia e 3-2 no Minho.

Reencontro para a desforra

O Sp. Braga vai também encontrar o Zorya, outro adversário que já defrontou na Europa do futebol, que deixou más memórias. Em 2018, os ucranianos eliminaram os bracarenses na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, após o 1-1 na Ucrânia e o 2-2 na ‘Pedreira’.

Já tinha vaga direta garantida, fruto do terceiro lugar no campeonato de 2019/2020, na fase de apuramento de campeão.