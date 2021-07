O calendário da II Liga portuguesa de futebol ficou conhecido esta quinta-feira, na gala «Kick-Off» da Liga, marcada pelos sorteios das competições profissionais (I Liga, II Liga e Taça da Liga) e pelas distinções aos melhores da temporada 2020/2021.

Na primeira jornada, o despromovido Rio Ave recebe a Académica, ao passo que o Farense, que também desceu, vai a Matosinhos defrontar o Leixões. O Nacional, o outro despromovido da I Liga, desloca-se ao Benfica B, ao passo que o FC Porto B recebe o Trofense.

O calendário é espelhado, o que significa que a segunda volta segue a ordem de jogos da primeira. As outras duas condicionantes eram as de as equipas B de Benfica e FC Porto defrontarem-se na última jornada e a Académica jogar fora na ronda de abertura.

1.ª Jornada (8 Agosto 2021) / 18.ª (16 Janeiro 2022)

Rio Ave-Académica

Feirense-Sp. Covilhã

Benfica B-Nacional

Leixões-Farense

Ac. Viseu-Casa Pia

Varzim-Desp. Chaves

FC Porto B-Trofense

Vilafranquense-Penafiel

Estrela-Mafra

2.ª Jornada (14 Agosto 2021) / 19.ª (23 Janeiro 2022)

Farense-Rio Ave

Nacional-Vilafranquense

Académica-Varzim

Desp. Chaves-Leixões

Penafiel-Benfica B

Casa Pia-FC Porto B

Mafra-Feirense

Sp. Covilhã-Ac. Viseu

Trofense-Estrela

3.ª Jornada (27 Agosto 2021) / 20.ª (30 Janeiro 2022)

Feirense-Desp. Chaves

Penafiel-Casa Pia

Benfica B-Trofense

Leixões-Académica

Ac. Viseu-Mafra

Varzim-Rio Ave

FC Porto B-Nacional

Vilafranquense-Sp. Covilhã

Estrela-Farense

4.ª Jornada (29 Agosto 2021) / 21.ª (6 Fevereiro 2022)

Rio Ave-Leixões

Farense-Feirense

Nacional-Varzim

Académica-Estrela

Desp. Chaves-Ac. Viseu

Casa Pia-Benfica B

Mafra-Vilafranquense

Sp. Covilhã-FC Porto B

Trofense-Penafiel

5.ª Jornada (12 Setembro 2021) / 22.ª (13 Fevereiro 2022)

Feirense-Académica

Penafiel-Nacional

Benfica B-Sp. Covilhã

Leixões-Varzim

Ac. Viseu-Farense

FC Porto B-Mafra

Vilafranquense-Desp. Chaves

Trofense-Casa Pia

Estrela-Rio Ave

6.ª Jornada (19 Setembro 2021) / 23.ª (20 Fevereiro 2022)

Rio Ave-Feirense

Farense-Benfica B

Nacional-Casa Pia

Académica-Vilafranquense

Desp. Chaves-FC Porto B

Leixões-Ac. Viseu

Mafra-Trofense

Sp. Covilhã-Penafiel

Varzim-Estrela

7.ª Jornada (3 Outubro 2021) / 24.ª (27 Fevereiro 2022)

Feirense-Varzim

Penafiel-Mafra

Benfica B-Desp. Chaves

Casa Pia-Sp. Covilhã

Ac. Viseu-Académica

FC Porto B-Rio Ave

Vilafranquense-Farense

Trofense-Nacional

Estrela-Leixões

8.ª Jornada (10 Outubro 2021) / 25.ª (6 Março 2022)

Rio Ave-Vilafranquense

Farense-Trofense

Académica-FC Porto B

Desp. Chaves-Penafiel

Leixões-Feirense

Mafra-Casa Pia

Sp. Covilhã-Nacional

Varzim-Benfica B

Estrela-Ac. Viseu

9.ª Jornada (24 Outubro 2021) / 26.ª (13 Março 2022)

Nacional-Mafra

Feirense-Estrela

Penafiel-Rio Ave

Benfica B-Académica

Casa Pia-Desp. Chaves

Ac. Viseu-Varzim

FC Porto B-Farense

Vilafranquense-Leixões

Trofense-Sp. Covilhã

10.ª Jornada (31 Outubro 2021) / 27.ª (20 Março 2022)

Rio Ave-Ac. Viseu

Farense-Penafiel

Académica-Nacional

Feirense-Casa Pia

Desp. Chaves-Trofense

Leixões-Benfica B

Mafra-Sp. Covilhã

Varzim-Vilafranquense

Estrela-FC Porto B

11.ª Jornada (7 Novembro 2021) / 28.ª (3 Abril 2022)

Nacional-Desp. Chaves

Penafiel-Leixões

Benfica B-Mafra

Casa Pia-Académica

Sp. Covilhã-Farense

Ac. Viseu-Feirense

FC Porto B-Varzim

Vilafranquense-Estrela

Trofense-Rio Ave

12.ª Jornada (28 Novembro 2021) / 29.ª (10 Abril 2022)

Rio Ave-Nacional

Farense-Casa Pia

Académica-Sp. Covilhã

Feirense-FC Porto B

Desp. Chaves-Mafra

Leixões-Trofense

Ac. Viseu-Vilafranquense

Varzim-Penafiel

Estrela-Benfica B

13.ª Jornada (5 Dezembro 2021) / 30.ª (16 Abril 2022)

Nacional-Estrela

Penafiel-Académica

Benfica B-Rio Ave

Casa Pia-Varzim

Mafra-Farense

Sp. Covilhã-Desp. Chaves

FC Porto B-Leixões

Vilafranquense-Feirense

Trofense-Ac. Viseu

14.ª Jornada (12 Dezembro 2021) / 31.ª (24 Abril 2022)

Rio Ave-Mafra

Farense-Nacional

Académica-Desp. Chaves

Feirense-Penafiel

Leixões-Sp. Covilhã

Ac. Viseu-Benfica B

Varzim-Trofense

Vilafranquense-FC Porto B

Estrela-Casa Pia

15.ª Jornada (19 Dezembro 2021) / 32.ª (30 Abril 2022)

Nacional-Leixões

Desp. Chaves-Farense

Penafiel-Estrela

Benfica B-Vilafranquense

Casa Pia-Rio Ave

Mafra-Académica

Sp. Covilhã-Varzim

FC Porto B-Ac. Viseu

Trofense-Feirense

16.ª Jornada (29 Dezembro 2021) / 33.ª (8 Maio 2022)

Rio Ave-Sp. Covilhã

Académica-Trofense

Feirense-Benfica B

Leixões-Mafra

Ac. Viseu-Nacional

Varzim-Farense

FC Porto B-Penafiel

Vilafranquense-Casa Pia

Estrela-Desp. Chaves