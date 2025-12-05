Sorteio
Euromilhões: a chave do sorteio desta sexta-feira
Em jogo está um jackpot de 130 milhões de euros
A chave do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 9, 15, 25, 34 e 46, com as estrelas 8 e 12.
Em jogo está um jackpot de 130 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
