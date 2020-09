Faltam ainda definir três participantes na fase de grupos da Liga dos Campeões, que serão conhecidos esta quarta-feira, mas o alinhamento de possíveis adversários do FC Porto já está composto.

O título europeu do Bayern promoveu o campeão português ao pote 1 do sorteio de quinta-feira, dia 1 de outubro, pelo que os dragões já sabem que vão evitar Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG e Zenit, para além da própria formação de Munique e do Sevilha, vencedor da Liga Europa.

O duelo do playoff entre Midtjylland e Slavia Praga mexe pouco com o alinhamento do sorteio, uma vez que ambas as equipas têm apenas lugar no pote 4.

Já os outros dois jogos têm contextos diferentes, uma vez que Salzburgo e Krasnodar têm estatuto de pote 3, mas têm ainda de ultrapassar Maccabi Telavive e PAOK, respetivamente, cujo coeficiente também não dá mais do que o último pote.

Isto pode representar alterações nos estatutos de Lokomotiv de Moscovo e Marselha, já que a eventual eliminação de Salzburgo ou Krasnodar abriria (uma ou duas) vagas no pote 3.

Alinhamento provisório para o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões (a negrito estão os cabeças de série dos jogos do playoff ainda por disputar, e a itálico as equipas que ainda podem subir (neste caso ao pote 3):

POTE 1:

Real Madrid

Liverpool

Juventus

Bayern de Munique

PSG

Zenit

FC PORTO

Sevilha

POTE 2:

Barcelona

At. Madrid

Man City

Man Utd

Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund

Chelsea

Ajax

POTE 3:

Dinamo Kiev

Leipzig

Inter

Olympiakos

Lazio

Atalanta

Krasnodar?

Salzburgo?

POTE 4:

Lokomotiv Moscovo

Marselha

Club Brugge

Slavia Praga (ou Midtjylland?)

Basaksehir

Rennes

Ferencvaros

PAOK e Maccabi Telavive só têm lugar no pote 4, se passarem o playoff (defrontam Krasnodar e Salzburgo, respetivamente)