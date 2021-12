O Sheriff é o adversário do Sp. Braga no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Os arsenalistas jogam a primeira mão na Moldávia e a segunda em Braga, uma vez que partiram para este sorteio como cabeça de série.

Depois de ter ficado em segundo lugar no grupo F, a equipa de Carlos Carvalhal vai defrontar a equipa moldava que esta época já deu deu bastante que falar, depois de vencer o Real Madrid no Santiago Bernabéu, em jogo da Liga dos Campeões.

O Sheriff fico em terceiro lugar do grupo, atrás dos merengues, do Inter Milão e à frente do Shakhtar.

