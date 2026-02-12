A chave vencedora do Eurodreams desta quinta-feira é composta pelos números 17 - 27 - 30 - 33 - 34 - 36 e pelo Número de Sonho 3.

Ao abrigo do sorteio especial, o primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

(Nota: a presente notícia não dispensa a consulta do resultado no site da Santa Casa)