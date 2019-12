Está definido o quadro completo dos 16 avos de final da Liga Europa. O sorteio realizou-se esta segunda-feira e todos os jogos podem ser consultados abaixo.



Além dos representantes nacionais, Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga, há mais portugueses em prova.



A armada lusa do Wolverhampton vai jogar contra o Espanhol enquanto o Olympiakos de Pedro Martins, Podence e Semedo vai medir forças com o Arsenal. Por sua vez, o Eintracht de Gonçalo Paciência e de André Silva defronta o Salzburgo.



Por último, a Roma de Paulo Fonseca discute a passagem aos oitavos de final com o Gent.



Os jogos estão previstos para 20 (primeira mão) e 27 de fevereiro (segunda mão).





Quadro completo dos 16 avos de final da Liga Europa:

Wolverhampton-Espanhol



Sporting-Istanbul Basaksehir



Getafe-Ajax



Bayer Leverkusen-FC Porto



Copenhaga-Celtic



APOEL-Basileia



Cluj-Sevilha



Olympiakos-Arsenal



AZ Alkmaar-LASK Linz



Club Brugge-Man. United



Ludogorets-Inter de Milão



Eintracht Frankfurt – Salzburgo



Shakhtar Donetsk – Benfica



Wolfsburgo – Malmo



Roma – Gent



Rangers-Sp. Braga