Os sorteios da segunda fase do Campeonato de Portugal vão realizar-se esta quinta-feira (amanhã), a partir das 15 horas, na Cidade do Futebol, sede da Federação Portuguesa de Futebol.

Ao sorteio vão a fase de acesso à II Liga e também a fase de acesso à nova competição para 2021/2022, a Liga 3.

A fase de subida à II Liga, recorde-se, vai ser disputada pelos oito vencedores de série, da A à H, que vão ser divididos em duas séries de quatro clubes, com distribuição geográfica, como previsto nos regulamentos. A série Norte vai ter os vencedores das séries A, B, C e D e a série Sul encaixará os vencedores das séries E, F, G e H. Nesta altura, e quando faltam disputar as duas últimas jornadas da primeira fase, só a União de Leiria já garantiu matematicamente a presença neste play-off. Só os dois clubes vencedores de cada série sobem à II Liga.

No âmbito da fase de acesso à Liga 3, que vai ser disputada pelos 32 clubes que fiquem classificados entre o segundo e o quinto lugar na primeira fase, vão também a sorteio as oito séries. Cada uma delas vai ter quatro clubes, sendo que só os dois primeiros de cada, total de 16, se qualificam para a Liga 3. Ainda não são conhecidos quais os clubes para cada série, dado que faltam disputar duas jornadas da primeira fase.

Esta nova competição vai ser disputada, em 2021/2022, por 24 clubes: a esses 16 que se qualifiquem, juntam-se os seis que caírem do play-off da II Liga – isto é, os que ficarem em segundo, terceiro e quarto lugares nas séries Norte e Sul de subida à II Liga – mais os dois despromovidos da II Liga desta época.

O emparelhamento da fase de acesso à III Liga:

Série 1:

2º classificado Série A

3º classificado Série A

4º classificado Série B

5º classificado Série B

Série 2:

2º classificado Série B

3º classificado Série B

4º classificado Série A

5º classificado Série A

Série 3:

2º classificado Série C

3º classificado Série C

4º classificado Série D

5º classificado Série D

Série 4:

2º classificado Série D

3º classificado Série D

4º classificado Série C

5º classificado Série C

Série 5:

2º classificado Série E

3º classificado Série E

4º classificado Série F

5º classificado Série F

Série 6:

2º classificado Série F

3º classificado Série F

4º classificado Série E

5º classificado Série E

Série 7:

2º classificado Série G

3º classificado Série G

4º classificado Série H

5º classificado Série H

Série 8:

2º classificado Série H

3º classificado Série H

4º classificado Série G

5º classificado Série G