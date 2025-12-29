Treinador do Rio Ave elogia Sporting após goleada sofrida em Alvalade (4-0) e comenta o interesse do Benfica em André Luiz, extremo da equipa vilacondense.

Elogios ao Sporting

«Neste momento, o Sporting é a equipa que melhor futebol pratica. Na segunda parte do jogo perdemos concentração em momentos fulcrais. Sofremos três golos nesse período. Tivemos alguns jogadores doentes. O André Luiz era um dos jogadores que estavam em dúvida.»

Análise

«Os jogadores estão comprometidos com a equipa, mas, se não estão concentrados a 100 por cento durante o jogo, podem acontecer estas situações. Na primeira parte, quanto tentámos fazer contra-ataques, não conseguimos guardar a bola. Temos de avaliar melhor as decisões que tomamos, mas também temos de ter atenção em relação à distância entre os jogadores.»

André Luiz

«Não tenho nenhuma informação oficial acerca de André Luiz [ir para o Benfica], apenas o que vem na imprensa. Penso que ele está a fazer uma excelente temporada e, para nós, ele é um jogador importante.»