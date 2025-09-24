«Quando se vai para o intervalo com um 0-0, cresce a fé»
Treinador do Rio Ave analisa empate em casa do Benfica
Sotiris Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, analisou em conferência de imprensa o empate a um golo ante o Benfica, em jogo da primeira jornada da Liga. O técnico grego explicou porque deixou André Luiz e Clayton no banco e analisou o jogo.
Gestão de André Luiz e Clayton
«Claro que os gerimos, porque vamos ter três jogos em nove dias. Jogámos com o FC Porto na sexta, Benfica na terça-feira, um jogo muito exigente. Tentámos gerir as cargas dos jogadores. E agora temos um jogo muito importante com o Famalicão. Este jogo não definia nada para nós. Temos de ser humildes, mas merecemos como grupo este resultado.»
Apoio dos adeptos
«Eles dão sempre amor a equipa especialmente para os jogadores. Como já tinha dito, a motivação interna é maior do que a externa. Eles gostam destes jogos, é como se fosse a Liga dos Campeões. Nestes jogos em que se vai para o intervalo 0-0, cresce a fé. Crescemos no jogo e tivemos uma boa resposta ao golo sofrido. Hoje, o futebol deu-nos aquilo que nos retirou nos jogos anteriores.»
Ponto de viragem?
«Enfrentámos equipas muito difíceis, mas tivemos bons momentos. Temos de ter atenção aos detalhes, como as bolas paradas. Mas o importante é o trabalho árduo durante a semana.»
