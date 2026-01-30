Sotiris Silaidopoulos falou da importância de dar uma resposta no jogo diante do Arouca, depois da goleada sofrida frente ao Nacional por 4-0. O técnico do Rio Ave destacou a qualidade da formação orientada por Vasco Seabra e abordou, ainda, o mercado e o impacto que a saída de André Luiz pode ter na formação vilacondense.

Transformar a frustração em três pontos

«Temos de responder e mostrar uma boa reação, transformando toda esta raiva e frustração que sentimos depois do jogo com o Nacional em energia, para conseguirmos vencer a partida com o Arouca. No último jogo, não estivemos bem. Temos de esquecer muito rapidamente e dar uma boa resposta.»

Facilidade do Arouca em chegar a zonas de finalização

«Os pontos são muito importantes nesta fase. O Arouca tem várias formas de chegar ao último terço do terreno. Vêm de uma muito boa exibição frente ao Sporting, por isso, não será um jogo fácil para nós.»

Impacto de André Luiz

«Construímos muitas coisas no nosso jogo com o André Luiz. Foi um jogador muito importante para a equipa, mas também acho que o Rio Ave foi muito importante para o seu desenvolvimento. Era lógico e natural que houvesse interesse de grandes clubes, como o Benfica, o Olympiacos e outros. É realmente uma grande mudança, mas o André foi para o maior clube da Grécia.»

Melhor marcador mantém-se, por enquanto, em Vila do Conde

«Neste momento, o Clayton trabalha connosco, está aqui connosco e joga amanhã (sábado). É um dos melhores avançados da história do Rio Ave, faz golos, tem personalidade e é também uma excelente pessoa.»

Mudanças táticas que podem beneficiar a equipa

«Temos de aproveitar a oportunidade para evoluírem outros jogadores, mostrarem aquilo que conseguem fazer e ajudarem o Rio Ave a apresentar-se bem e a competir. Talvez tenhamos de mudar algumas coisas na forma como jogamos, talvez alterar o sistema.»