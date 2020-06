O Sporting só tem eleições marcadas para 2022, mas Nuno Sousa já assumiu a pretensão de ir a votos, e nesta terça-feira divulgou algumas das ideias que sustentam o movimento «Sou Sporting», do qual tem sido o rosto.

O vídeo, divulgado nas redes sociais, fala em três pilares, comparados à defesa, meio-campo e ataque: sócios; gestão patrimonial, económica e financeira; gestão desportiva.

Uma das principais ideias apresentadas por Nuno Sousa, de 44 anos, é a manutenção da maioria do capital da SAD no clube, tanto agora como no futuro.

O subdiretor da direção de operações da EDP Comercial quer também que o clube aposte mais na fidelização de mulheres e crianças, e quer que os núcleos se tornem miniaturas do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha em todos os cantos de Portugal e do mundo.

Descrita como «a alma e coração do clube», a formação é um pilar para este movimento, que pretende também promover o ecletismo.