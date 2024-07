Soualiho Meïté pode ser uma 'carta fora do baralho' do Benfica, mas reúne interesse noutras paragens. O médio esteve no PAOK, na última temporada, por empréstimo do Benfica. O treinador do clube grego admite interesse no jogador, em entrevista ao jornal grego Gazzetta.

«Para sermos muito bons, temos de contratar mais dois jogadores, além do Meité. Três jogadores no total. Falei com Meité pela última vez há dez dias. Podemos pensar nas opções que nos serão apresentadas no mercado em agosto, talvez encontrar um jogador que queira sair do seu clube, que goste de nós e que possamos adquirir», disse Razvan Lucescu.

No final da temporada passada, Lucescu já tinha dito que «ficaria muito feliz» se Meite ficasse no clube. O francês, de 30 anos, tem contrato com o Benfica até 2026. Nunca foi aposta no clube da Luz e deve rumar a outras paragens.

Na época passada fez 42 jogos pelos gregos, já depois de ter atuado pelos italianos da Cremonese, em 2022/23.