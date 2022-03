O Gondomar tomou medidas drásticas na sequência das cenas de pancadaria na manhã no último domingo, após o duelo da sua equipa de sub-17 com o Sousense, fora de portas.



Os pais dos jogadores das duas equipas envolveram-se em confrontos, após trocas de palavras. Alguns jovens jogadores do Gondomar acabaram por dirigir-se à bancada, para auxiliar os progenitores, e participaram igualmente na confusão.



Na segunda-feira, a direção do clube nortenho decidiu que o próximo jogo daquele escalão (Gondomar-Gens) será realizado à porta fechada: «Como forma de procurar colocar um travão a situações semelhantes, a direção do Gondomar Sport Clube decidiu jogar à porta fechada o encontro do próximo domingo correspondente à 22ª Jornada do mesmo escalão, contra o Gens SC, clube ao qual desde já se agradece por ter concordado com esta iniciativa.»



«Além desta decisão, o Gondomar Sport Clube informa que irá ainda realizar, na próxima semana, uma ação de formação de ética no desporto com pais dos jogadores dos escalões de formação, por forma a que estas situações não se repitam», acrescentou o Gondomar, em comunicado.