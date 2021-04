O Leicester de Ricardo Pereira garantiu este domingo a presença na final da Taça de Inglaterra, ao vencer pela margem mínima o Southampton (1-0), no duelo realizado em Wembley.



O internacional português foi titular no lado esquerdo e saiu com uma hora de jogo, pouco depois de Kelechi Iheanacho (55m) ter marcado o golo decisivo.



O Chelsea, que ultrapassou o Manchester City (1-0), vai ser o adversário do Leicester na final da competição

