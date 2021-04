O play-off de acesso à II Liga, no Campeonato de Portugal (CP), arranca na próxima semana, com oito clubes a disputarem as duas vagas pela promoção às ligas profissionais.

Na série Norte, Sporting de Braga B, Pevidém, Trofense e Anadia concorrem pelo primeiro lugar.

Na série Sul, são vários os emblemas históricos do futebol português que lutam por voltar a palcos nos quais já estiveram: União de Leiria, Torreense, Club Football Estrela e Vitória de Setúbal estão na disputa pela II Liga.

A primeira jornada arranca nos próximos dias 21 e 22 de abril e a última jornada está agendada para 30 de maio.

De recordar que o primeiro classificado de cada uma das séries garante a subida à II Liga e esses dois clubes disputam depois uma final, em campo neutro, a 6 de junho, para apurar o vencedor da edição 2020/2021 do CP.

Os seis clubes que ficarem nos segundo, terceiro e quarto lugares nestas séries Norte e Sul vão disputar a Liga 3, competição que tem a primeira edição na próxima temporada, 2021/2022.