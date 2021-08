O Sporting B empatou ao início da noite desta sexta-feira na deslocação ao Real SC (0-0), na primeira jornada da Liga 3, competição que arrancou, à tarde, com a vitória da UD Oliveirense ante o Sp. Braga B (2-3).

Em Fão, no primeiro jogo do novo campeonato, Hernâni Infande deu vantagem ao Sp. Braga B aos nove minutos, mas Gadelho empatou já perto do intervalo.

Na segunda parte, Jaime Pinto fez o 1-2 aos 47 minutos, mas a reviravolta foi anulada num autogolo de Tiago Duque, ao minuto 54. Foi já em cima do tempo de compensação que um penálti apontado por Diogo Andrezo deu o triunfo aos de Oliveira de Azeméis, que assim lideram a zona Norte à condição.

Na zona Sul, o jogo entre Real SC e Sporting B terminou sem golos e as duas equipas somam um ponto.

Este sábado há mais cinco jogos e, no domingo, mais quatro.

Zona Norte – 1.ª Jornada:

Sp. Braga B-UD Oliveirense, 2-3

Anadia-Canelas 2010 (sábado, 11h00)

AD Sanjoanense-Felgueiras 1932 (sábado, 17h00)

V. Guimarães B-Lusitânia Lourosa (domingo, 11h00)

Montalegre-Pevidém (domingo, 17h00)

São João Ver-AD Fafe (domingo, 17h00)