Após o Sp. Braga-Benfica, António Salvador e Rui Costa falaram aos jornalistas.

Primeiro, Salvador considerou que o Sp. Braga foi prejudicado e que os dois golos do Benfica foram precedidos de faltas de jogadores das águias. Para o dirigente do clube minhoto, a equipa de arbitragem não esteve à altura de um grande jogo e de duas grandes equipas.

A seguir, Rui Costa apontou ao golo anulado a Dahl, considerando que o golo do lateral sueco, que daria o terceiro golo do Benfica, era limpo.

A discordar, os presidentes de Sp. Braga e Benfica lá concordaram, ainda que por razões diferentes, de que Tiago Martins, que voltou a estar no VAR de um jogo das águias pela primeira vez após a polémica da final de Portugal, não tem condições para estar em jogos do Benfica.

Com o empate em Braga, o Benfica pode acabar a jornada a dez pontos do líder FC Porto. Uma distância considerável, mas Rui Costa garantiu que o clube encarnado não vai desistir de lutar pelo título.