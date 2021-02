A segunda volta da Liga 2020/21 arranca neste domingo com um escaldante Sp. Braga-FC Porto.

As duas equipas estão separadas na classificação por três pontos, com vantagem para os azuis e brancos, que estão proibidos de perder pontos sob pena de correrem o risco de ficarem cada vez mais longe do líder Sporting e de ficarem com o segundo lugar em risco.

O Sp. Braga-FC Porto joga-se a partir das 20h15 e pode acompanhá-lo no AO VIVO do Maisfutebol.

Veja os onzes prováveis das duas equipas na galeria associada ao artigo.