O Sp. Braga chegou a contratação de David Santos, por empréstimo de duas temporadas do Grémio Anápolis, ficando a SAD bracarense com opção de compra do passe no final desses dois anos.

David Santos é um central de 19 anos, que na última temporada representou o Penafiel, na II Liga, tendo realizado 19 jogos e apontado um golo, tudo na primeira metade da época, antes de passar toda a segunda volta do campeonato no banco.