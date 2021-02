O defesa central David Carmo, que saiu lesionado do embate com o FC Porto, sofreu uma fratura da tíbia e perónio (bimaleolar do tornozelo), enfrentando uma paragem mínima de quatro meses, segundo informação prestada pela clube bracarense.

Recorde-se que o jogador saiu de ambulância do relvado da pedreira, percebendo-se de imediato que se travava de uma lesão grave.

Com um período de paragem de quatro meses pela frente, David Carmo falha o que resta da temporada. O jovem jogador de 21 anos foi utilizado em 21 jogos esta temporada.