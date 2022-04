Amélia Morais, adepta e figura incontornável do Sporting de Braga, mais conhecida por «Melinha», morreu esta segunda-feira aos 86 anos.

A fervorosa adepta era presença assídua nos jogos dos minhotos, quer em Portugal quer no estrangeiro.

«A minha política é o Sp. Braga e a igreja. Mais nada», disse ao Maisfutebol, em 2013, quando recordou ainda o momento em que foi confundida com a rainha de Inglaterra numa viagem a Liverpool.

Nas redes sociais, o presidente da câmara de Braga, Ricardo Rio, lamentou a morte de Melinha. «Amélia Morais era alguém que primava pela boa disposição e generosidade. Com uma história de solidariedade familiar notável, nunca mais esquecerei os encontros em véspera de Natal em que me designava portador dos donativos que fazia questão de entregar às causas do momento», escreveu.