O Sp. Braga anunciou esta quarta-feira a contratação de Bright Arrey-Mbi ao Hannover, por 6,2 milhões de euros.

O defesa-central de 21 anos assina um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2029, e fica com uma cláusula de rescisão fixada nos 50 milhões de euros.

«O Hannover 96 reserva 10 por cento de uma potencial futura transferência do jogador. A celebração deste contrato de transferência não implica para o SC Braga qualquer encargo com intermediação», lê-se ainda, na nota.

Formado no Bayern Munique – na formação passou ainda por Chelsea, Leicester, West Ham e Wolverhampton, o jovem fez 48 jogos pelo Hannover. É ainda internacional sub-21 pela Alemanha, com cinco internacionalizações.

Mbi, refira-se, regressou à Alemanha depois de assinar contrato, para tratar de assuntos do foro pessoal, mas regressa a tempo de fazer o primeiro treino com a camisola do Sp. Braga esta quinta-feira.