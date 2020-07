Promovido a técnico principal do Sp. Braga para substituir Custódio, Artur Jorge parte para o último jogo da época sem saber ainda qual será o seu futuro.

«É uma questão que não depende de mim, como devem calcular. É uma decisão do presidente, e só será comunicada no final do jogo, mas tenho desfrutado desta oportunidade que estou a ter», começou por responder, na antevisão do jogo com o FC Porto, da última jornada.

Questionado se colocava a possibilidade de estar a treinar a equipa de sub-23 do Sp. Braga já na próxima semana, Artur Jorge mostrou disponibilidade para tal.

«Coloco essa hipótese, claro que sim. O meu futuro está dependente da decisão que me vai ser comunicada, e após isso vou abraçar o meu projeto. Mas digo também que esta é uma experiência que me enriquece muito. Serviu para avaliar-me e senti perfeitamente capaz de estar à altura do desafio, e que me leva a ambicionar estar mais vezes na Liga. Aquilo que me foi pedido foi trabalhar este mês, e a matriz e identidade de uma equipa não se pode mudar muito. Podemos mudar o sistema, mas a identidade leva tempo, e eu senti-me capaz de integrar um projeto e criar uma identidade, de estar neste patamar. É esperar as decisões, e seja aqui ou nos sub-23, estarei com a mesma paixão», concluiu.