O Sp. Braga oficializou esta segunda-feira a contratação de Pizzi, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

O médio de 33 anos rescindiu com o Al Wahda e assinou um contrato válido até 2024 com os bracarenses, segundo consta no site oficial do clube.

Pizzi, refira-se, está assim de regresso a Portugal, ele que deixou o Benfica em definitivo em julho de 2022, depois de uma ligação de oito anos.

Pizzi, de resto, completou a formação no Sp. Braga, mas fez apenas dois jogos pela equipa principal antes de mudar-se para o Atlético de Madrid, e depois de empréstimos a Ribeirão, Sp. Covilhã e Paços de Ferreira. Agora, regressa à Pedreira, para reforçar o plantel de Artur Jorge.

Em cerca de meio ano no Al Wahda, o internacional português fez dois golos e três assistências em 18 jogos.