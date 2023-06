Concentrado com a seleção espanhola a preparar o Europeu de sub-21, o avançado do Sporting de Braga, Abel Ruiz, avaliou de forma positiva os três anos e meio que leva no Minho.

«Estou muito bem, Braga é uma cidade tranquila e o clube é maravilhoso, uma família. Desde o primeiro momento, acolheram-me super bem e é uma equipa que está a crescer muitíssimo. Está num crescimento contínuo, há uma enorme aposta no futebol e creio que se vai falar imenso do Braga nos próximos anos. Vamos ter a pré-eliminatória da Champions e conseguir passá-la será histórico», afirmou, em entrevista à Marca.

«Espero poder ajudar o clube que me ajudou, que me fez sair do Barcelona e ajudou-me a crescer profissionalmente», acrescentou.

O avançado de 23 anos recordou ainda a derrota no Jamor, na final da Taça de Portugal.

«Foi difícil porque o FC Porto tem uma grande equipa. Não estivemos ao nível que talvez esperássemos e não conseguimos vencer, mas estamos muito orgulhosos da temporada que fizemos porque o terceiro lugar não era nada fácil. No início da temporada estabelecemos esse objetivo: estar no pódio e chegar à final da Taça e conseguimos», sublinhou.

Abel Ruiz marcou 12 golos e deu sete assistências nos 51 jogos que contabilizou em 2022/23.