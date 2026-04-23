O Sp. Braga comunicou que Adrian Barisic é baixa para os próximos meses.

O defesa, internacional pela Bósnia-Herzegovina, sofreu uma lesão tendinosa do adutor esquerdo e terá de ser operado.

Barisic, que enfrenta um tempo de paragem estimado em três meses, falha assim não só o que resta da época, como perde a possibilidade de marcar presença no Mundial 2026.

RELACIONADOS
Casa Pia-Sp. Braga, 0-1 (crónica)
Sp. Braga: visita a Sevilha custa mais de 30 mil euros em multas
Sp. Braga e António Salvador absolvidos na Operação Éter