O Sp. Braga está a negociar a contratação do central Adrian Barisic.

Trata-se de um central de 24 anos, internacional bósnio, que chega do Basileia, da Suíça, ao serviço do qual realizou 76 jogos nas últimas duas épocas e meia, tendo marcado um golo.

Refira-se que a transferência ainda não está fechada, mas está muito avançada. O Sp. Braga vai avançar para o empréstimo até final da temporada, com cláusula de opção de compra fixadas em 3,5 milhões de euros.

Formado no NK Osijek, da Croácia, Barisic teve uma experiência no Frosinone antes de ser comprado pelo Basileia por três milhões de euros.