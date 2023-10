Adrián Marín estendeu a passadeira do futebol português aos jogadores espanhóis. O lateral-esquerdo, que esta temporada trocou o Gil Vicente pelo Sporting de Braga, confessou que viu na Liga uma oportunidade de «relançar a carreira e ter confiança», à semelhança de outros compatriotas.

«Tive duas boas temporadas no Famalicão e no Gil Vicente e agora neste terceiro ano chego ao Sp. Braga com a oportunidade de jogar na Liga dos Campeões. Estou muito feliz», disse o jogador de 26 anos, em entrevista ao AS, antes de explicar aquilo que a liga portuguesa pode oferecer aos espanhóis.

«Não fui um dos primeiros, mas fui um do segundo lote que chegou e agora muitos mais estão a vir. Pela minha experiência, muitos jogadores que estão em Espanha e que, por algum motivo, não estão a conseguir minutos, devem pensar em vir para cá. Cada vez mais vêm para cá [jogadores espanhóis] e acho que é um sucesso total. Talvez em Espanha, quem se interessa por outras ligas com nomes maiores se surpreendesse com Portugal. É uma Liga para jovens, é uma montra. E depois, para jogadores que estão no futebol profissional há várias temporadas, mas por algum motivo não conseguiram "explodir", é a liga ideal. E falo sobre isso porque tem sido a minha experiência. Eu vivi isso, fiz isso e encorajo todos em Espanha que, por qualquer motivo, não estão tão bem, a virem para Portugal. É um país espetacular, as pessoas são maravilhosas e a Liga é uma montra. Dou sempre esse conselho a quem me manda mensagem», assumiu.

Na véspera do encontro entre Real Madrid e Sp. Braga na Pedreira, uma das principais curiosidades da imprensa espanhola é a arquitetura do estádio dos minhotos.

«Há muitos estádios aqui que não têm bancadas atrás da baliza. Na Liga portuguesa habituamo-nos a isso. Mas o nosso estádio é maravilhoso. Quando joguei como visitante fiquei maravilhado. É muito moderno e o relvado é espetacular», frisou.

Marín, porém, acredita que os merengues não se vão melindrar com o estilo único da Pedreira. «Estes jogadores não vão ficar muito impressionados. Mas, no nosso estádio, com o nosso público, estamos muito confortáveis ​​e fazemos bons jogos. A cidade inteira está animada, não só pela lotação esgotada, mas também pelo clima que vai existir.»

Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, também destacou o estilo curioso do estádio.

«É um estádio muito bonito e especial. Ex-colegas como Sergio Gómez e Juan Miranda brincam com a montanha. Mas é melhor, pelo menos não conheço nenhum parecido que tenha visto na Europa, é especial. Sempre disse ao Miri e ao Sergio que eles têm de vir ver ao vivo. Quando o vês, mudas de ideia porque é um estádio que impressiona», disse o atacante à Marca.

Já Víctor Gómez recordou o momento em que o plantel arsenalista descobriu que ia defrontar o Real Madrid no Grupo C da Liga dos Campeões.

«Este jogo é sempre bonito e tens de enfrentar grandes clubes. Sabíamos que contra quem quer que enfrentássemos no grupo seria um jogo muito difícil. Eu estava feliz, mas ao mesmo tempo não estava feliz. Também já estou à espera que chegue o jogo do Bernabéu, porque tive a sorte de poder jogar lá e a verdade é que é um campo espectacular», vincou.

Caso vá a jogo, o lateral-direito dos minhotos deverá ter pela frente Vinicius Júnior e admite que poderá ter uma tarefa complicada.

«Tive o prazer de poder enfrentá-lo há três ou quatro temporadas, quando joguei no Espanhol. É verdade, pode ser um pesadelo para mim e para a equipa, mas vou tentar defendê-lo da melhor forma possível para que ele não me supere», afirmou.

O Sp. Braga recebe o Real Madrid esta terça-feira, pelas 20h00, numa partida que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.