Adrían Marín, defesa de 28 anos, deixa o Sp. Braga e ruma ao norte-americanos do Orlando City, anunciou o clube bracarense através de comunicado.

O lateral espanhol de 28 anos chegou a Braga na temporada 2023/24, contratado então ao Gil Vicente.

Agora, ruma ao campeonato norte-americano e reforça o emblema que, na temporada passada, chegou à final da Conferência Este da Major League Soccer.

Na temporada passada, Adrían Marín realizou 21 jogos e apontou um golo, ao serviço do Sp. Braga.