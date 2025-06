O Sp. Braga anunciou, na manhã desta segunda-feira, a saída de Custódio Castro do leme da equipa B. Como noticiado pelo Maisfutebol, o treinador de 42 anos vai suceder a Vasco Botelho da Costa no Alverca.

«Com Custódio Castro saem também os adjuntos Hugo Freitas, Paulo Jorge, Ricardo Sousa e Luís Santos. O SC Braga agradece a Custódio Castro e à sua equipa técnica o empenho e a dedicação com que serviram este símbolo, desejando as maiores felicidades para o futuro», lê-se, em comunicado.

Face à saída de Vasco Botelho da Costa – entretanto anunciado como novo treinador do Moreirense – o Alverca apontou a Custódio Castro para liderar o regresso à Liga, 21 anos depois.

Como jogador, o antigo médio representou a Seleção Nacional em dez ocasiões. Desde 2017, orientou as equipas sub-17, sub-23, B e até a principal do Sp. Braga, na reta final da temporada 2019/2020. Segue-se a primeira experiência longe do Minho, como treinador.