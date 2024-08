O Sp. Braga anunciou esta sexta-feira a contratação de Ana Maria Markovic.

Através das redes sociais e em comunicado, os bracarenses partilharam algumas fotografias e um vídeo da internacional croata com a camisola dos minhotos. Formada na Suíça, a avançada de 24 anos deixa o Grasshoppers ao fim de quatro temporadas, onde realizou 56 jogos e assinou dez golos.

«Estou muito motivada, é a minha primeira experiência fora da minha cidade e estou super contente por vestir as cores do Sp. Braga. O campeonato português é incrível, já assisti a vários jogos e tenho aqui uma amiga (Vânia Duarte), que me mostrou o quão profissional o clube é. Sinto que este é o passo certo para a minha carreira», admitiu.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Ana Maria Markovic: