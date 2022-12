Ricardo Horta estreou-se na sexta-feira no Mundial 2022 e logo com um golo na derrota da seleção portuguesa com a Coreia do Sul (2-1), na terceira e última jornada do Grupo H. O avançado luso vai continuar, pelo menos, até à próxima terça-feira no Qatar, mas no Sporting de Braga já há quem sinta saudades.

Por esta altura, os bracarenses defrontam o Casa Pia no Jamor, em duelo da Taça da Liga, e André Horta, que começou o jogo no banco de suplentes, pediu para enviar uma mensagem ao irmão, quando realizava os exercícios de aquecimento já na segunda parte.

«Ricardo, tenho saudades tuas, campeão. Podes voltar», afirmou aos microfones da Sport TV.