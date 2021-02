André Horta em declarações à SIC Notícias após a eliminação do Sp. Braga da Liga Europa diante da Roma:

[FC Porto é agora o único representante português nas competições europeias, depois de Sp. Braga e Benfica terem sido eliminadas nos 16 avos de final da Liga Europa. O que falta para se chegar mais longe?]

«Temos de trabalhar muito. Passa muito por termos mais ritmo de jogo. A Liga portuguesa é um campeonato onde as equipas parece que não querem jogar: muito tempo parado, jogadores no chão... Isso é recorrente ao longo dos anos e depois sentimos muito a diferença quando temos estes jogos com equipas mais difíceis e com um andamento muito superior, porque o campeonato delas é muito mais intenso e joga-se muito mais. Depois vemos as dificuldades que temos com equipas como o Leicester e a Roma. Enquanto não mudarmos a metalidade em Portugal, será muito difícil competirmos lá fora.»

[Sobre a campanha europeia do Sp. Braga]

«Fica uma prestação muito positiva. Uma fase de grupos muito positiva só com uma derrota em casa do adversário mais difícil [Leicester]. Nesta eliminatória fica amargo de boca. Podíamos ter feito um bocadinho melhor. Fizemos dois bons jogos, mas se calhar respeitámos um bocadinho de mais o adversário. Quando começámos a jogar, no primeiro jogo, já estávamos a perder, depois ficámos com um jogador a menos e sofremos o segundo golo, que complicou mais a nossa tarefa. Neste segundo jogo, o mais importante era não sofrer e ir à procura do golo. Sabíamos que íamos deixar espaços porque tínhamos arriscar. Sofremos um golo cedo de mais, o que complicou mais a nossa tarefa. Depois soltámo-nos, fizemos um grande jogo, mas já sabemos como são as equipas italianas: algo cínicas. Deixaram-nos jogar e depois, quando tiveram oportunidades para matar o jogo, mataram-no.»

[Sp. Braga está em terceiro lugar na Liga e nas meias-finais da Taça de Portugal. E agora?]

«Não damos prioridade a uma competição. Vamos de cabeça a todas.»