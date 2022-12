Antigo dirigente do FC Porto, Antero Henrique vai agora colaborar com o Sporting de Braga.

O português estava envolvido, sobretudo, na política de vendas do Paris Saint-Germain, onde foi diretor desportivo entre 2017 e 2019, e desempenhará novas funções nos minhotos, na sequência da aquisição de 21,67 da SAD bracarense, por parte da Qatar Sports Investment, dona do PSG, num negócio que remonta a outubro.

A decisão, anunciada por Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube gaulês, prende-se com as divergências entre Antero Henrique e Luís Campos, atual consultor desportivo que sentia que tinha o raio de ação limitado no que toca à política de transferências.

«Não vou esconder isso. Houve problemas entre os dois. Mas não é nada pessoal. Na verdade, cada um interferiu um pouco no trabalho do outro. É por isso que decidimos travar isto. O Antero fez um trabalho muito bom nas vendas e nos empréstimos. O Luís também no lado dele. Mas é difícil ter duas cabeças. É apenas uma questão de comunicação. O Antero vai ficar, mas já não vai trabalhar com a equipa principal. Ele vai ajudar o Sp. Braga e iremos para outro clube também», anunciou Nasser Al-Khelaifi, em declarações citadas pelo Le Parisien.

Ainda são desconhecidas as funções que Antero Henrique vai desempenhar no Sp. Braga, mas, tendo em conta o percurso recente, deverão estar ligadas à política de transferências.

Recorde-se também que, em março, o português foi nomeado diretor desportivo da Liga do Qatar.