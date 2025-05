António Salvador oficializou esta quinta-feira a sua recandidatura à presidência do Sporting de Braga para o quadriénio 2025-29, entregando à Mesa da Assembleia Geral a lista candidata.

O elenco candidato aos diversos órgãos sociais do clube é composto pelos seguintes elementos: António Salvador para presidente da Direção, Fernando Santos a presidente da Mesa da Assembleia Geral, Gaspar Vieira de Castro a presidente do Conselho Fiscal e Luís Machado para presidente do Conselho Geral.

Inês Lopes, Ricardo Vasconcelos e Miguel Osório são as três novidades da lista no cargo de vice-presidentes da Direção. Cláudio Couto, João Carvalho, Hugo Vieira, Manuel Rodrigues e Gaspar Borges são os restantes candidatos a vice-presidentes. Raquel Cunha é a candidata a liderar o Conselho Cultural e Social.

No último ato eleitoral, em maio de 2021, António Salvador foi também candidato único e foi reeleito presidente com 85,4 por cento dos votos dos sócios.

As eleições do Sporting de Braga estão marcadas para o dia 24 de maio, sábado, e decorrerão na AMCO Arena.

António Salvador é presidente da SAD do Sp. Braga desde fevereiro de 2003, altura em que Pedro Machado era o presidente do clube, liderança bicéfala que durou cerca de um ano até Salvador passar a assumir ambos os cargos.