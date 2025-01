A Gala Legião de Ouro encerrou, na noite desta segunda-feira, as celebrações do 104.º aniversário do Sp. Braga. O evento, que teve lugar na AMCO Arena, consagrou as figuras que mais se destacaram ao serviço dos arsenalistas, em 2024.

Num ano em que conquistou a Taça de Portugal e a Supertaça, o futsal dos bracarenses arrebatou os prémios de Atleta e Treinador do ano, conquistados por Tiago Brito e Joel Rocha, respetivamente. Este último partilhou a distinção com Pedro Pires, técnico que se sagrou campeão nacional de futebol no escalão de sub-19.

A internacional portuguesa de futebol Dolores Silva ficou com o prémio «Gverreiro Reconhecimento», a voleibolista Leonor Coelho foi a atleta revelação e o futebolista Jónatas Noro o «Gverreiro Cidade Desportiva».

«Hoje, o Sporting Clube de Braga é nacional. De norte a sul do país, interior e litoral, centenas de crianças e jovens crescem com este símbolo, todos os dias, e encontram nesta casa a sua ambição desportiva, mas acima de tudo uma base social e educativa. Somos um clube de todos», partilhou o presidente dos arsenalistas, António Salvador, num discurso em que ressalvou que «2024 foi o melhor ano desportivo da história do Sporting Clube de Braga».

«Ganhámos no futebol sénior e no futebol de formação, masculino e feminino. Ganhámos no futsal sénior masculino, onde nunca tínhamos vencido, e logo a dobrar. Ganhámos no atletismo, no boccia, no karaté, no boxe e kickboxing, na natação e no taekwondo. Ganhámos nos seniores e na formação. No masculino e no feminino. Ganhámos mais do que nunca. Muitos parabéns a todos», concluiu o dirigente.

Lista de premiados na Gala Legião de Ouro:

Gverreiro Cidade Desportiva: Jónatas Noro (Futebol)

Revelação do Ano: Leonor Coelho (Voleibol)

Atleta do Ano: Tiago Brito (Futsal)

Jovem Atleta do Ano: Leonor Gonçalves (Karaté)

Gverreiro Reconhecimento: Dolores Silva (Futebol Feminino)

Treinador do Ano: Joel Rocha (Futsal) e Pedro Pires (Futebol, Sub-19)

Parceiro do Ano: Grupo Acrescentar

Gverreiro Saudade: José Maria Azevedo

Homenagem Sócio Diamante: Joaquim Costa

Gverreiro de Mérito e Excelência: Fernando Gomes (FPF)

Gverreiro de Honra: Pedro Proença (Liga Portugal)