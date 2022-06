O presidente do Sp. Braga confirmou, tal como o Maisfutebol noticiou na véspera, que a SAD minhota rejeitou uma proposta de 10 milhões de euros do Benfica por Ricardo Horta.

«Recebemos uma proposta do Benfica que rejeitámos liminarmente. Não discutimos e não queremos analisar, porque é claro que não queremos negociar o Ricardo Horta. Foram 10 milhões de euros. O Ricardo Horta renovou há bem pouco tempo contrato até 2026, é um jogador que está muito satisfeito no Sp. Braga, é um jogador que marcou história no Sp. Braga e tem dado muito ao clube», disse António Salvador em declarações à SIC Notícias.

O dirigente dos arsenalistas apontou críticas à conduta do Benfica, que acusou de estar a pressionar o Málaga, que detém uma percentagem do passe do futebolista, para que o clube espanhol faça também pressão sobre o Sp. Braga para efetuar o negócio. «Se algum clube vai, pela via de um terceiro clube, pressionar para que o negócio Ricardo Horta se faça, acho que está errado e é preocupante para um clube com a grandeza [do Benfica] entrar por esses caminhos que não são os mais corretos. (...) Eu falo pelo que vejo nos jornais. E o que leio é surreal. Como é que um clube, como se diz, vai através de um terceiro clube fazer pressão para que haja uma transação de um determinado ativo quando só um clube pode tomar essa decisão?! E essa decisão cabe ao Sp. Braga, que está no seu direito de não querer negociar o Ricardo Horta e não vai negociá-lo salvo as cláusulas que existem nos contratos», apontou, remetendo para a cláusula de rescisão fixada em 30 milhões de euros.

Na mesma conversa com a SIC Notícias, António Salvador foi questionado se teria de indemnizar o Málaga caso recusasse a proposta do Benfica. «Não. Há determinadas condições no contrato quando o jogador veio de Málaga. Mas não é como veio na comunicação social ou como alguém tentou passar para a comunicação social, para exercer pressão sobre o Sp. Braga.

O dirigente não quis esclarecer qual a percentagem do passe de Ricardo Horta que o Sp. Braga detém. «Isso agora não interessa para aqui», começou por dizer, confirmando apenas existir uma partilha do passe do jogador e garantindo que a sociedade anónima desportiva braguista é «aberta, transparente» e que «tudo está bem claro».

No entanto, não há qualquer informação sobre a percentagem do passe do mais velho dos irmãos Horta na rubrica «ativos intangíveis (valor do plantel)» - e na qual está detalhada essa informação relativamente a outros jogadores (cerca de 70 no último exercício de época) - nos Relatórios e Contas da SAD referentes aos exercícios desde que Ricardo Horta se transferiu a título definitivo: 2017/18, 2018/19, 2019/20 e, por fim, 2020/21.

Nas contas de 2017/18, as primeiras após a transferência consumada a 13 de julho de 2017, o nome do melhor marcador da história do Sp. Braga não surge sequer na lista das «principais aquisições».