O Sporting de Braga foi tema da mais recente edição da revista World Soccer e o presidente dos arsenalistas assumiu que a exigência no seio do clube tem aumentado.

«Temos de traçar uma visão de "fazer acontecer" e esforço-me para incutir uma mentalidade onde todos os que trabalham no Sp. Braga podem olhar além da nossa realidade. Se estivermos na Liga Europa, queremos para chegar à Liga dos Campeões. Se ganharmos um troféu, queremos ganhar outro. Esta é a nossa mentalidade. Não tenho vergonha de dizer que olhamos para os melhores claramente com a ambição de lutar contra eles e superá-los», afirmou António Salvador.

O líder dos minhotos sublinhou a importância da criação das novas instalações da Cidade Desportiva para formar jogadores e protagonizar transferências avultadas.

«Na temporada passada vendemos David Carmo ao FC Porto e Vitinha para o Marselha. Estes são dois jogadores "made in". Seria impossível produzir jogadores de futebol desta qualidade, vendidos por estes valores se não tivéssemos este complexo», vincou.

Salvador também desvalorizou a hipótese de quebrar o paradigma dos «três grandes» em Portugal. «Entendo por que é que isso é discutido na comunicação social, mas não é um problema que realmente me incomode. O que eu quero é que o Sp. Braga não se canse de melhorar e crescer, e que todos no clube tenham a ambição de se tornarem maiores e melhores.»

O presidente do Sp. Braga explicou ainda a natureza da parceria com o Qatar Sports Investment, que detém o Paris-Saint Germain.

«A QSI é um grande acionista, tem uma posição adquiriu através da compra de um participação de outro acionista. Claro, é um acionista com enorme capacidade, especialmente no que diz respeito ao seu know-how e à sua rede. Estamos a construir uma relação muito boa, até porque pensamos da mesma forma: focamos numa visão de futuro que nos permite continuar a crescer e que garanta a autonomia e independência do Sp. Braga», frisou.