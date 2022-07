O Sporting de Braga recebeu, nesta segunda-feira, a visita do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, que esteve reunido com o presidente dos minhotos, António Salvador, no âmbito das propostas que o clube tem para o futebol português.

Este encontro serviu não só para que a equipa arsenalista apresentasse sugestões para reformular os quadros competitivos das provas profissionais, como também foram discutidos tópicos trazidos pelo membro do Governo, entre os quais, o combate à violência no desporto, os direitos televisivos e a igualdade de género.

António Salvador saiu deste encontro «muito satisfeito e com a certeza de que há caminho a ser trilhado» quanto à implementação de medidas com vista à evolução do futebol e do desporto em Portugal.

«Foi um encontro muito produtivo e de grande importância para nós, porque como vimos defendendo este é um processo que só pode acrescentar valor se todos os agentes estiverem envolvidos. Confirmamos que podemos contar com a Secretaria de Estado», afirmou aos órgãos do clube.

Já João Paulo Correia, congratulou a «estratégia» do Sp. Braga «Importa agora que ela seja debatida por toda a gente do futebol português porque, de facto, é merecedora de uma reflexão profunda e aponta para o crescimento de curto-médio prazo do futebol português e da sua maior sustentabilidade.»

Recentemente, recorde-se, António Salvador tinha defendido, num encontro informal com os jornalistas, uma reformulação urgente dos quadros competitivos, a começar pela disputa da Liga em duas fases, a quatro voltas.