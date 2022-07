O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, na entrevista que concedeu esta quinta-feira ao Canal 11 em que abordou a possível ida de Ricardo Horta para o Benfica e ainda o negócio com o FC Porto por David Carmo.

Sobre o interesse do Benfica em Ricardo Horta António Salvador reitera que os encarnados e o jogador sabem quanto é que o clube minhoto quer pela transferência.

«Em fevereiro Rui Costa disse-me que queria mudar a política de contratações do clube e passar a contratar jogadores portugueses. Recebi um fax do Benfica com uma proposta pelo Horta de 10 milhões de euros. O Ricardo [Horta] sabe que o valor mínimo para sair são os 20 milhões de euros», contou Salvador.

Quanto à percentagem que o Málaga terá na transferência do internacional português, o presidente bracarense esclarece que o clube espanhol tem uma participação nos direitos económicos mas que os direitos desportivos pertencem na totalidade ao Sporting de Braga.

Salvador revelou ainda que o negócio de David Carmo com os dragões foi «muito simples» de fazer.

«Tivemos abordagens de clubes estrangeiros que não nos satisfazia. Até que um dia recebo um telefonema do presidente do FC Porto que me diz que o Sérgio Conceição estava interessado no Carmo. Ao fim de três semanas fechamos o acordo pelo valor total [20 milhões de euros]», revelou.